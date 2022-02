¿Qué pasó?

Un joven cadete de la sub 21 de Universidad de Chile fue víctima de un portonazo en el momento en que ingresaba al Centro Deportivo Azul (CDA), ubicado en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana.

Abordado por cuatro sujetos

El hecho ocurrió la mañana de este jueves cuando Bastián Orellana ingresaba al CDA, instante en que cuatro sujetos se bajaron de otro automóvil y lo intimidaron con un combo.

El jugador de inmediato bajó de su vehículo el que fue finalmente sustraído por los asaltantes, quienes se dieron a la fuga en dirección desconocida.

Dos detenidos

Horas más tarde, a través de registros de las cámaras de seguridad de distintos sectores de la comuna, se logró ubicar a dos de los asaltantes, quienes además se trasladaban en el vehículo sustraído sin las placas patentes.

Finalmente, dos sujetos menores de edad fueron detenidos gracias a que fueron identificados por utilizar la misma vestimenta con la cual asaltaron al cadete.

"Minutos después asumí lo que había vivido"

Sobre el asalto, Orellana señaló que "de repente siento un auto acercándose fuerte, a alta velocidad por atrás, miro por retrovisor y ya estaban encima de mí".

"Hasta minutos después asumí lo que había vivido, fue todo tan rápido, fue todo en 30 segundos que no me alcancé a dar cuenta qué había sucedido realmente", recordó.

Asimismo, dijo que "la verdad es que nunca dudé en pasarla (la camioneta) o no, solamente me bajé, dejé todas mis pertenencias ahí, no alcancé a reaccionar más, creo que la situación no te da para más y gracias Dios no reaccioné de otra manera porque quizá no lo estaría contando en este momento".

Versión de Carabineros

La teniente de Carabineros Monserrat Etcheverría, explicó que "cuatro sujetos lo intimidaron con un combo martillo y le sustraen su vehículo. Luego a las 12:30 horas gracias al trabajo que realizó Carabineros, logran la detención de dos sujetos, los cuales eran menores de edad, movilizándose en el mismo vehículo, por lo cual estos individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público".

Además, agregó que se está trabajando para dar con los otros dos asaltantes que no han podido ser capturados.