Se inicia preparación del juicio contra imputado por crimen de María Isabel Pavez: ¿Qué se sabe del caso?

Este jueves 14 de octubre se da inicio a la preparación del juicio contra de Carlos Humberto Méndez González, principal sospechoso del femicidio de María Isabel Pavez, ocurrido en diciembre del 2020.

La joven de 22 años, que vivía en la comuna de La Florida, fue encontrada muerta en ese entonces al interior de un departamento ubicado en el centro de Santiago, lo que activó un extenso operativo para dar con el presunto autor del crimen.

Tras varios días de búsqueda, la Policía de Investigaciones (PDI) logró ubicar y detener al sujeto de nacionalidad mexicana en Valparaíso, quien además usaba la identidad falsa de Igor Yaroslav González.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso?

Luego de haber sido arrestado, la fiscal Marjorie Carrillo indicó que de acreditarse su participación en los hechos, el imputado arriesga una pena que va desde los 15 años y un día hasta el presidio perpetuo calificado.

El sospechoso fue formalizado en enero de este año y quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva por seis meses mientras dure la investigación.

No obstante, la magistrada Alicia Rosende Silva señaló en esa oportunidad que el hombre tenía planeado fugarse de territorio nacional: "Se refleja la intención por la documentación encontrada en poder del imputado, de salir del país, ya sea por Arica o de otra manera".

La situación generó sin duda incertidumbre en la ciudadanía, puesto que se desconocía si el sujeto sería condenado en Chile o en México. Sin embargo, el Gobierno afirmó que el presunto femicida cumplirá la eventual pena en nuestro país.

Imputado estaría envuelto en otro crimen

Por otra parte, desde México aseguran que el acusado estaría envuelto en otro crimen de similares características al de María Isabel Pavez, lo que encendió las alarmas en aquel país.

Se trata del caso de Itzel Monroy Barraza, quien fue asesinada en abril de 2009 con tan solo 17 años, siendo el principal inculpado su expareja, Carlos Humberto Méndez González. A partir de allí, el hombre cuenta con una orden de detención en México.

Desaparición y muerte de María Isabel Pavez

El pasado 17 de diciembre fue la última vez que la madre de María Isabel Pavez vio a su hija, quien le comentó que se reuniría con su expareja en otro lugar.

Desde ese momento, perdió todo contacto con la joven estudiante de obstetricia: "Me dijo que iba a salir, que iba a ver a su expololo. Se arregló, conversamos, y no, no tenía ningún problema, la verdad es que nunca tuve problemas con ella", expresó Lorena Zamora.

"Cuando ella se comunicó conmigo al día siguiente, que fue el viernes, me dijo que su celular se había echado a perder, que le había caído líquido o agua. Le deposité para que se comprara un celular nuevo. El tema es que quedó de comunicarse conmigo durante la noche, que le quedaba poca carga, entonces yo asumí que estaba sin celular. La llamé y estaba el teléfono apagado", explicó la mujer.

Tras esta serie de acontecimientos, María Isabel Pavez fue hallada muerta en un departamento en el centro de Santiago, el cual era arrendado justamente por Carlos Méndez.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

