$1 millón para feriantes: Bono para Pymes los contempla en el beneficio

¿Qué pasó?

Este jueves la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto que entrega bonos de cargo fiscal para apoyar a las micro y pequeñas empresas afectadas por la crisis económica derivada del coronavirus.

La iniciativa fue aprobada con una indicación que fue agregada en la Cámara, la que incorpora a los comerciantes de ferias libres en el beneficio.

La indicación

La propuesta que incluye a los feriantes señala que: "Para todos los efectos, en el caso de los microempresarios pertenecientes al rubro de ferias libres, se entenderá que son beneficiarios del bono establecido en el artículo 1 ($1 millón) de la presente ley, por el solo hecho de tener el permiso municipal respectivo al día".

En ese sentido, la indicación precisa que los comerciantes de las ferias no deberán cumplir con los requisitos que se les exige a las otras micro y pequeñas empresas para acceder al bono.

"No siéndole aplicable los requisitos establecidos en la letra a) y b) del artículo 1 de la presente ley. Con todo, para aquellos microempresarios del rubro de ferias libres que mantengan permisos municipales en más de una comuna, sólo recibirán el beneficio equivalente a un solo bono", establece la iniciativa.

El bono

El bono de alivio económico entrega $1 millón para todas las Mypes, sean personas naturales o jurídicas, que se encuentren o no exentas de pago de IVA, y que cuyos ingresos anuales no hayan superado las 25 mil UF durante año calendario 2020, a no ser que se trate de microempresarios de ferias libres.

Para acceder al bono, se requiere que las Mypes, exceptuando a los feriantes, cumplan al menos uno de los siguientes requisitos:

Haber tenido al menos 1 trabajador contratado.

Haber declarado ingresos por ventas al menos dos meses en 2020 continuos o discontinuos.

Pertenecer a los rubros más golpeados por la pandemia como gastronomía, eventos de cultura, peluquería, belleza, gimnasios, servicios de turismo, transportes, jardines infantiles y que hayan tenido alguna venta en 2019.

Solo quedarán fuera las empresas que corresponden a sociedades de inversión, financieras o seguros.

Beneficio adicional

También se considera un bono adicional variable para aquellas Mypes que deban pagar IVA y que recibirán la devolución de tres meses del promedio del IVA débito del año 2019, con un tope de $2.000.000.

Del mismo modo habrá un bono adicional en 20% en caso de empresas que tengan como titular a una mujer.

Reactivación y suspensión de procedimientos de remate

La iniciativa contempla instrumentos para favorecer la incorporación de las Mypes en los procesos de Compras Públicas y se plantea que el FOGAPE vuelva a ser una herramienta crediticia, garantizada por el Estado, en beneficio de las empresas que mayor dificultad tienen de acceso al crédito (Mypes).

Además, se propone suspender durante el año 2021, los procedimientos de remate por incumplimiento de pagos de contribuciones de las Mypes, cualquiera sea el estado de la causa, así como diversos convenios y medidas tributarias.

