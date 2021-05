Beneficios tributarios para Pymes: Comisión Hacienda despacha proyecto a la Sala de la Cámara

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y en particular el proyecto del Gobierno que establece alivios tributarios para las micro, pequeñas y medianas empresas, en medio de la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

Ahora, la iniciativa deberá ser revisada en la Sala de la Cámara la próxima semana.

"Esperamos poder despachar a mediados de la próxima semana, o durante de la próxima semana, al Senado estos proyectos para que sigamos la tramitación", detalló el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

#MínimosComunes📰|Hacienda aprobó medidas tributarias para Pymes.



El texto permite la devolución de saldo acumulado de IVA, prorroga la vigencia de patentes provisorias y baja a cero la tasa de interés penal de deudas de impuestos.

https://t.co/xzv5IYoizw — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) May 27, 2021

Disminución de tasa de interés

El texto establece una rebaja transitoria, de 1,5% mensual a 0%, de la tasa de interés penal para las Pymes, por cada mes de mora en el pago de impuestos y contribuciones.

"Eso significa que si usted está atrasado en sus deudas tributarias, de ahora en adelante, durante este año, esa tasa que se le ponía antes es cero", explicó el ministro Cerda.

Devolución de IVA

"Hay Pymes que lo que hacen es que compran bienes, y al comprar esos bienes tienen un IVA acumulado que descargan una vez que venden. Lamentablemente, como hay muchas Pymes que no están vendiendo en este momento, no pueden descargar ese IVA y no tienen la devolución. Entonces, lo que se ha permitido ahora en la votación es que las Pymes puedan solicitar el reembolso del IVA por todos aquellos bienes y servicios que han comprado y que no han podido solicitar la devolución", señaló la autoridad.

En específico, a este beneficio podrán acceder las empresas que cumplen con los requisitos del Régimen Pro Pyme, que mantengan saldo acumulado de devolución de IVA a mayo de 2021 y presenten una disminución de ingresos del 20% entre enero y febrero de 2021, respecto de igual periodo del año anterior.

Las empresas solo podrán solicitar una vez este reembolso y deberán contar con buen comportamiento tributario, haber presentado declaración de IVA en los últimos 36 periodos tributarios y no mantener deuda tributaria, salvo que tengan un convenio de pago con la Tesorería General de la República.

En la comisión se aprobó una indicación que agrega a los contribuyentes que suscriban un convenio de pago ante la Tesorería General, entre la fecha de publicación de esta ley y el 31 de agosto de 2021.

Extensión de patentes

Además, se extiende la vigencia de las patentes provisorias si vencen durante el estado de alerta sanitaria y hasta por un año más desde que concluya dicha alerta.

"Se han extendido periodos de patentes provisorias que se necesitan para hacer muchos trámites frente a las municipalidades", afirmó Cerda.

Ver cobertura completa