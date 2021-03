¿Qué pasó?

Durante la jornada de este miércoles ocurrió un trágico accidente en la comuna de Providencia, el cual resultó con una adulta mayor fallecida

La situación ocurrió en Eliodoro Yáñez con Ricardo Lyon, donde la mujer se encontraba paseando a su perro.

ATENCIÓN #ciclistas (12:50). ALTA precaución al pedalear por la #ciclovía de Av. Ricardo Lyon esquina Eliodoro Yáñez. Se mantiene bloqueo de la vía por vehículos que participaron en una colisión #Providencia pic.twitter.com/TJHg5ltdni — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) March 3, 2021

El hecho

Según informó Carabineros, la situación ocurrió cuando una conductora que viajaba con dos personas más colisionó con una camioneta, la cual, por causas que se investigan, terminó atropellando a la mujer de 82 años que se encontraba en la calzada.

En el lugar se generó un procedimiento policial y de Bomberos, quienes concurrieron hasta la zona para trabajar en la emergencia.

La adulta mayor fue trasladada al Hospital El Salvador. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, perdió la vida alrededor de las 14:30 horas.

Camioneta habría pasado con luz roja

La conductora del automóvil contó en CHV: "Yo venía manejando mi auto y colisioné con el de la camioneta verde que pasó en rojo, y él lamentablemente atropelló una señora".

"Hay testigos, hay cámaras, hay todo. Yo venía con mis suegros, gracias a Dios no les pasó nada", agregó.

Sobre el conductor de la camioneta, afirmó que: "Le pregunté qué fue lo que pasó. Y me dijo 'no sé, cerré los ojos y no sé qué pasó', pero después cambió las versiones, así que todo queda en manos de la justicia".