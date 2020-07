¿Qué pasó?

Este miércoles el nuevo ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió en radio Infinita a su nombramiento como sucesor de Karla Rubilar, a los desafíos que tienen como coalición y a su relación con la oposición.

¿Qué dijo?

El secretario de Estado, señaló que “necesitamos generar una coalición más unida, más coherente, con mejor relación entre ellos y con el propio Gobierno".

#QuienLoDiría | @jbellolio



" Necesitamos generar una coalición más unida, más coherente, con mejor relación entre ellos y con el propio gobierno", comentó el nuevo Ministro Secretario General de Gobierno.



¡Sintonízanos en la 100.1! pic.twitter.com/QCX2dktp9G — Radio Infinita (@InfinitaFM) July 29, 2020

En ese sentido, agregó que "a nosotros como Gobierno, nos interesa hacer un proyecto común como coalición, para generar una buena relación con la oposición".

#QuienLoDiría | @jbellolio



" A nosotros como gobierno, nos interesa hacer un proyecto común como coalición, para generar una buena relación con la oposición", comentó el nuevo Ministro Secretario General de Gobierno.



¡Sintonízanos en la 100.1! pic.twitter.com/gXHVNVNiwE — Radio Infinita (@InfinitaFM) July 29, 2020

"Nosotros como Gobierno también queremos pasar a una etapa de transición, en un tercer momento donde nos encontramos con Chile Vamos y con la oposición", planteó el ministro.

#QuienLoDiría | @jbellolio



"Nosotros como gobierno también queremos pasar a una etapa de transición, en un tercer momento donde nos encontramos con Chile Vamos y con la oposición", añadió el nuevo Ministro Secretario General de Gobierno.



¡Sintonízanos en la 100.1! pic.twitter.com/8AJ4GdSapd — Radio Infinita (@InfinitaFM) July 29, 2020

Al respecto, expresó que "me interesa poder construir mejores acuerdos y mejores entendimientos con la oposición, pero no significa que vamos a hacer lo que ellos digan".

#QuienLoDiría | @jbellolio



"Me interesa poder construir mejores acuerdos y mejores entendimientos con la oposición, pero no significa que vamos a hacer lo que ellos digan ", finalizó el nuevo Ministro Secretario General de Gobierno.



¡Sintonízanos en la 100.1! pic.twitter.com/2i943rlVxU — Radio Infinita (@InfinitaFM) July 29, 2020

"Chile merece que haya un ambiente distinto de poder solucionar los problemas de las personas, y sin tanta polarización y violencia", indicó.

#QuienLoDiría | @jbellolio



" Chile merece que haya un ambiente distinto de poder solucionar los problemas de las personas, y sin tanta polarización y violencia", dijo el nuevo Ministro Secretario General de Gobierno.



¡Sintonízanos en la 100.1! pic.twitter.com/8xr1elKmv6 — Radio Infinita (@InfinitaFM) July 29, 2020

Su nombramiento

Bellolio también habló de su nombramiento en el cargo: "Me pareció imposible decir que no. Cuando el Presidente me llamó primero le pregunté si estaba seguro y luego le dije que estaba disponible".

#QuienLoDiría | @jbellolio



"Me pareció imposible decir que no. Cuando el presidente me llamó primero le pregunté si estaba seguro y luego le dije que estaba disponible", agregó el nuevo Ministro Secretario General de Gobierno.



¡Sintonízanos en la 100.1! pic.twitter.com/T1zgC58LJn — Radio Infinita (@InfinitaFM) July 29, 2020

Por otro lado, también se refirió a su antecesora, manifestando que "admiro mucho a Karla Rubilar por como hacía sus vocerías y por lo mismo le dije que iba a necesitar de sus consejos y de su ayuda".