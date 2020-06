¿Qué pasó?

El doctor Luis Herrada, jefe de Urgencia de la Clínica Las Condes, analizó las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Salud por coronavirus, en el que se informó que los fallecidos superaron los 4 mil y que el número de contagiados llegó a 231.393, oportunidad en que además se refirió a la polémica inmunidad de rebaño.

Durante el último reporte, el tema fue abordado por el ministro Enrique Paris, quien descartó que el Gobierno hubiera implementado dicha estrategia.

¿Qué dijo Herrada?

"La inmunidad de rebaño tiene relación efectivamente con generar una inmunidad en relación a algunas personas enfermas. Funciona con las vacunas, es un poco esa la lógica".

Asimismo, explicó que "lo que sucedió con la enfermedad es que la seroprevalencia de personas inmunes se mantuvo muy baja, por lo tanto una estrategia de rebaño podría no suceder".

En ese sentido, dijo que "hay que recordar que esta enfermedad del coronavirus, está constantemente en desarrollo. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha y lograr establecer estrategias de este tipo es muy difícil y eso hay que entenderlo, desde el punto de vista de que hemos tenido que ir tomando decisiones en el día a día y no con el nivel de evidencia al que estamos acostumbrados".

“Yo no tengo la información directa de si haya sido o no una estrategia del Gobierno, pero sí es evidente que cualquier plan había que apuntar a lo que parecía más razonable y la estrategia de rebaño podría haber sido una opción, y que si la enfermedad tenía una seroprevalencia muy baja podría no haber funcionado activamente”, aclaró.

Nuevo método para contabilizar a los fallecidos

Por otro lado, Herrada valoró que en el próximo informe epidemiológico se incluya a aquellos fallecidos con examen PCR pendiente.

“Hay pacientes que van a llegar y que van a fallecer sin tener un diagnóstico claro de coronavirus. Entonces este llamado a sumar todos estos fallecimientos habla de cómo se están transparentando las cifras que es muy importante para la confianza de la ciudadanía”, declaró.

Explicó, además, que “dentro de estas cifras de casos sospechosos de fallecidos no vamos a tener una certeza matemática, desde el punto de vista de cuántos fueron realmente personas que fallecieron por coronavirus o cuáles tenían otra patología y fallecieron en ese contexto”.

Situación de la Clínica Las Condes

Con respecto a la situación de la Urgencia de la Clínica Las Condes, Herrada indicó que "estamos con un volumen importante de pacientes que llegan con un cuadro de neumonía que es de covid, muchos pacientes llegan con insuficiencias respiratorias agudas”.

“Hay que observar qué sucede las próximas dos semanas porque puede que estemos en un momento donde haya una pequeña menor demanda y puede que esto vuelva a subir, pero solo lo vamos a saber cuando esto haya pasado. No tenemos cómo pronosticar hoy, esa es la realidad”, puntualizó.

