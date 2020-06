¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Enrique Paris, abordó este viernes la polémica en torno a si el Gobierno implementó o no una estrategia de inmunidad de rebaño ante la emergencia sanitaria por coronavirus. Algo que ha sido descartado desde La Moneda en los últimos días, pese a las declaraciones de autoridades sanitarias que apuntaban en esa dirección.

"Respecto al debate que se ha instalado en la opinión pública en el sentido de que se habría establecido como política la política de rebaño, quiero aclarar que eso no es así, todas las medidas que tomó el Gobierno de Chile son absolutamente incompatibles justamente con la política de rebaño", señaló Paris.

Las medidas

Tras esto, el titular de la cartera detalló que dichas medidas fueron las siguientes: "Fortalecimiento de nuestro sistema de salud, protección y cierre de nuestras fronteras, establecimiento de alertas sanitarias, Estado de Catástrofe y toque de queda, establecimiento de cuarentenas, aduanas y cordones sanitarios, suspensión del funcionamiento de los establecimientos educacionales, anticipo y fortalecimiento de la campaña de vacunación contra la influenza e instrucciones permanentes de cuidado a nivel personal".

Declaraciones de autoridades

En paralelo, el secretario de Estado fue consultado respecto a declaraciones expresadas por el exministro Jaime Mañalich o la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quienes hablaron en su momento de que había que apuntar a un contagio progresivo.

"En realidad, las declaraciones no se pueden borrar, pero la verdad es que la estrategia que se implementó no avalaba esa estrategia de rebaño, todo lo contrario", sostuvo Paris.

En esta línea, agregó que "todas aquellas medidas apuntaban a no privilegiar esa estrategia de rebaño, si se declaró en algún momento o se comunicó ideas que apuntaban a esa estrategia creo que no fue digamos la estrategia que el gobierno siguió y eso está desmentido por los hechos, porque hacer una estrategia de esa magnitud, esperar que la gente se infecte no fue la política del gobierno, todo lo contrario, por lo mismo se fortaleció el distanciamiento social".

Declaraciones propias

Adicionalmente, el ministro fue consultado por las declaraciones expresadas en Radio Biobío, donde señaló que "cuantas más personas tengamos con anticuerpos IGG, se podrá contar con mayor porcentaje de inmunidad y menos posibilidades de una segunda ola".

Ante esto, Paris argumentó que "esa pregunta yo la contesté en relación al estudio que está haciendo la Universidad del Desarrollo, liderada por el doctor Pablo Vidal, que nos está permitiendo detectar a lo largo de Chile, obviamente con población escogida, la cantidad de anticuerpos que se generaron".

En esta línea, agregó que "hoy día, por ejemplo, salieron noticias internacionales que en algunos países la cantidad de anticuerpos en las personas no es mayor del 6%, el estudio chileno que partió muy precozmente, hasta el momento, ha revelado que en nuestra población solamente el 3% tiene anticuerpos y eso justifica insistir en que esa estrategia debe estar dirigida a el distanciamiento, evitar el contagio, evitar enfermar, respetar las normas.

