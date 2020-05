¿Qué pasó?

La subinspectora Marcela Alarcón de la PDI, quien frustró un portonazo durante la mañana del viernes a las afueras de su domicilio en la comuna de Maipú, se refirió a cómo repelió el intento de robo de su vehículo.

La funcionaria de la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos hizo uso de su arma de servicio, realizando varios disparos contra los asaltantes, los que tras el accionar de la detective se dieron a la fuga.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

"Aproximadamente a las ocho de la mañana, cuando me disponía a ir a la brigada, saco el vehículo de mi domicilio y al momento de estacionar, para poder cerrar el portón, me percato de un vehículo que ingresa en mi calle y se encontraba con cuatro ocupantes en su interior que me resultaron muy sospechosos", dijo la subinspectora Alarcón.

Ante esto Alarcón dice que "es por lo mismo, que estuve atenta a cualquier movimiento que ellos tuvieran. En el momento que se estacionan de forma brusca afuera de mi domicilio. Se baja un sujeto con una pistola, en la mano derecha, me apunta y yo inmediatamente saco mi arma de servicio y se efectúan disparos entre ambas partes, donde yo me parapeto. Ocupé en todo momento mi conocimiento de la escuela, de manejo de armas, de defensa personal y logre frustrar el robo".

"Este sujeto me dispara varias veces, luego sale huyendo, se sube al vehículo y se da a la fuga", agregó.

Preparada ante un situación sospechosa

Ante el pronto accionar que tuvo la detective, ella dice que fueron varios factores los que hicieron que pudiera percatarse de la situación. "Uno de esos, fue el modelo del vehículo, los ocupantes, más en estos momentos que hay pandemia, el horario y en realidad la vestimenta, el hecho que estuvieran completamente a rostro cubierto", dijo Alarcón.

"Eso sí me pareció extraño y por eso igual estaba preparada en el momento que el sujeto se baja y yo reaccioné en forma inmediata", agrega.