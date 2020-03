View this post on Instagram

Este martes se informó la muerte de Catalina Pérez, una pequeña de sólo cinco años que buscaba a su "gemelo genético" para vivir. Cabe recordar que la menor y su familia llevaban varios meses buscando un donante de células madres sanguíneas para sobrevivir a la Aplasia Medular Severa que padecía. Desde la fundación internacional DKMS aseguraron que "gracias a su esfuerzo y su historia, miles de personas se registraron como posibles donantes y esperamos dar muchas nuevas oportunidades vida en su honor" .