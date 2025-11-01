Encuentran a seis reos muertos en cárcel de Ecuador

01 nov. 2025 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

Seis presos aparecieron muertos en la cárcel principal del puerto ecuatoriano de Guayaquil (suroeste), que ha sido escenario de cruentas matanzas entre reclusos, informó el sábado la Policía.

Las cárceles de Ecuador son escenario frecuente de brutales enfrentamientos entre presos de bandas rivales, en ocasiones con cuerpos desmembrados e incinerados. Desde 2021, los choques dejan más de 500 reos muertos.

La peor matanza se registró en la denominada Penitenciaría del Litoral, una de las cinco prisiones que conforman un gran complejo carcelario de Guayaquil. En septiembre de 2021, más de un centenar de presos murieron.

"Seis personas han fallecido en los pabellones tres y diez" de la Penitenciaría del Litoral, indicó la Policía a través de un grupo de prensa por WhatsApp.

Sin ofrecer detalles, la institución agregó que "las unidades policiales se encuentran verificando más indicios".

