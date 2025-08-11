Tragedia en Perú: Bus cayó a un abismo y dejó una decena de muertos

11 ag. 2025 - 15:04 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 13 personas murieron y más de 60 resultaron heridas en dos accidentes de autobús registrados en el sur de Perú, informaron el lunes las autoridades.

El siniestro más letal ocurrió en la región altoandina de Puno, cuando el vehículo de pasajeros cayó a un abismo y provocó una decena de fallecidos y 38 heridos en la zona de Wayllabamba, indicó la Red de Salud de la ciudad de Sandia, 1.515 km al sureste de Lima.

¿Qué se sabe del bus que cayó al abismo en Perú?

El autobús de la empresa Selva Sur se desplazaba la noche del domingo entre Sandia y San Antonio de Putina por una vía estrecha y sinuosa colindante a un cerro y al río Inambari, informó la radio local RPP.

El trabajo de localización de los cuerpos a cargo de la policía y bomberos fue lento por lo inaccesible de la zona y la oscuridad de la noche, señaló el fiscal de Sandia, Edén Sucasaire Rafael.

"Hay un aproximado de 10 (cuerpos), seis que se encuentran dentro del bus y cuatro que hemos podido recuperar", dijo a RPP el fiscal. Según la Red de Salud Sandia, "38 pacientes fueron atendidos" en el hospital de la ciudad.

"Los heridos presentan policontusiones, heridas en cabeza y rostro, fracturas de húmero, clavícula y codo", señaló la autoridad sanitaria.

¿Qué se sabe del otro accidente?

En Cusco, otro accidente dejó tres muertos la madrugada del lunes, cuando un autobús con más de 40 pasajeros se despistó y estrelló contra un cerro, reportó la policía. El vehículo de la empresa Crespo Tours se dirigía de Cusco a la ciudad amazónica de Puerto Maldonado.

Unos 30 heridos fueron atendidos en el puesto médico del distrito cusqueño de Quincemil, señaló la radio RPP citando testimonios de pasajeros.

La fiscalía y policía iniciaron una investigación de los accidentes ante la pérdida de vidas.

Todo sobre Perú