"¡Despierta papá!": Familia mantiene en su casa el cadáver de un hombre durante 17 meses porque creían que estaba vivo

Un grupo familiar convivió con un cadáver durante más de 17 meses, convencido firmemente de que el hombre estaba vivo, en estado de coma. Vimlesh Sonkar, de 35 años, fue declarado muerto el 22 abril de 2021, pero su esposa, sus padres y sus hermanos nunca lo creyeron.

El cuerpo, de aspecto momificado, pertenecía a un oficial de impuestos sobre la renta en Ahmedabad, India. Ram Avtar (padre), Ram Dulari (madre), Mitali Dixit (esposa), y Sunil y Dinesh Kumar (hermanos) se quedaron con los restos en una vivienda en la ciudad de Kanpur, en el estado de Uttar Pradesh, informó Hindustan Times.

En el certificado de defunción se indicó que Vimlesh murió de un paro cardíaco en un hospital de Rawatpur, luego de ser diagnosticado con Covid-19. Al ser entregado el cadáver, sus familiares dijeron que lo escucharon respirar y deshicieron los preparativos del funeral, esperanzados en que el hombre despertaría algún día.

