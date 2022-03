Hallan un cuerpo momificado en la pared de una antigua edificación: Estuvo más de tres años escondido

Trabajadores de la construcción quedaron sorprendidos cuando descubrieron un cadáver sepultado en una pared que demolían en una histórica edificación. El cuerpo momificado permanecía en una cavidad de apenas 38 centímetros de abertura.

Según las primeras investigaciones, los restos momificados habrían permanecido en el lugar entre 3 y 5 años, publicó el diario The Guardian. Pero, ¿cómo llegó allí el cuerpo? ¿Se trató de un accidente o un asesinato? ¿Acaso la víctima quedó atrapada y murió asfixiada o tapiada por el concreto?

Las autoridades intentan esclarecer el misterioso hallazgo en el Centro de Convenciones Henry J. Kaiser, ubicado en Oakland, California, Estados Unidos. Con una antigüedad de más de cien años, el edificio permaneció cerrado desde 2005 y ahora se somete a un proceso de renovación.

Body of man in advanced stages of decomposition found by contractors at the shuttered Henry J. Kaiser Convention Center near Lake Merritt, per @oaklandpoliceca, hoping to identify him & determine cause of death w/@ACSOSheriffs coroner. Historic building set for “adaptive reuse” pic.twitter.com/aV3TeLeyCK