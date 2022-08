Niña de 5 años llama a su abuela tras encontrar muerta a su madre en su casa: apresaron al exnovio de la víctima

Aterrada quedó una niña de cinco años al encontrar el cuerpo sin vida de su madre, una profesora de matemáticas, en medio de la sala de su casa en Amarillo, Texas, Estados Unidos.

Las autoridades identificaron a la víctima como Shereena Ann Webster, una mujer de 36 años de edad. Por ahora, permanece detenido el exnovio de la víctima, identificado como Erik Mitchell Rivas, quien es el principal sospechoso.

Luego de encontrar el cuerpo sin vida de su mamá, la niña llamó aterrada a su abuela para pedir ayuda. Al recibir el mensaje la mujer informó a la policía. Una comisión se presentó en el lugar para levantar el cadáver y realizar las averiguaciones del caso.

Según reseña People en Español, luego de las primeras indagaciones lograron ver al exnovio de la mujer entrando a la casa a las 3 de la madrugada. La presencia de Erik en el lugar la pudieron corroborar por medio de las cámaras de vigilancia de un vecino.

