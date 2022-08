"Si vieras qué bonito está aquí arriba": Joven le envió un escalofriante mensaje a su madre poco antes de morir

24 ag. 2022 - 18:30 hrs.

Rebecca Aretini, de 28 años, estaba en compañía de su novio disfrutando de una caminata el lunes pasado. Sin embargo, todo tuvo un trágico final, luego de que la joven se accidentara en las alturas.

La afectada, quien era conocida por salir de excursión y por escalar montañas, terminó cayendo por los Alpes Apuanos, ubicados sobre el valle de Monte Macina en Italia.

A raíz de la caída, Rebecca terminó falleciendo, pese a la llegada de personas de rescate, que acudieron al lugar en un helicóptero en medio del complejo clima, informa The Sun.

El último mensaje de la joven

Elisabetta, madre de la víctima, detalló que aún está consternada por la muerte de su hija. En tanto, dio a conocer un escalofriante mensaje que le envió antes del trágico episodio.

"Recientemente, había regresado de una excursión con su novio del Valle de Aosta... El viaje a los Alpes Apuanos fue el último que tuvieron que hacer", señaló.

En esta línea, la mujer indicó que "me había mandado una foto de las montañas y me decía 'Mamá, si vieras qué bonito está desde aquí arriba'. Rezo mucho para que no sufra. Todavía no me parece real".

Su pasión por el senderismo

Cabe señalar que tanta era la pasión que tenía Rebecca por el senderismo que solía citar el conocido proverbio del poeta inglés William Blake, el cual dice "grandes cosas se hacen cuando los hombres y las montañas se encuentran".

Por otra parte, la policía local inició una investigación para esclarecer las causas de lo sucedido, ya que, por ahora, no se sabe con exactitud el motivo de su caída.