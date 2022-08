"Primero lo hice por necesidad": Iñigo Urrutia trabaja manteniendo jardines en casas de veraneo en el sur de Chile

23 ag. 2022 - 09:00 hrs.

Hace un par de años, el recordado actor de teleseries nacionales, Iñigo Urrutia, dejó Santiago para instalarse en Villarrica, región de la Araucanía. Por estos días, el intérprete se encuentra alejado de las pantallas y dedicado a un rubro diferente.

El artista de 46 años reside en la localidad de Catrico, donde trabaja manteniendo jardines de casas de veraneo de por lo menos media hectárea desde las 08:30 hasta las 17 horas.

"Primero lo hice por necesidad"

Según contó a LUN, comenzó con este oficio cuando conoció a los jardineros Álvaro Sánchez y Marcero Kowayeski, quienes fueron hasta su casa para arreglar el patio de su casa. Les ofreció su ayuda porque "quería aprender lo que hacían y así empece a trabajar con ellos de manera formal".

Si bien dejó la actividad por un tiempo, recientemente la retomó, "primero fue necesidad, porque tengo que mantenerme económicamente y segundo porque me parece fascinante cómo Álvaro y Marcelo se relacionan con las flores y las plantas".

En este sentido, señaló que "aprendí a podar mirando, metiendo las manos a la tierra y consultando libros de botánica". Asimismo, aseguró que "mi mamá me transmitió este gusto, siempre me llamaron la atención las plantas y los árboles".

Sobre su trabajo, detalló que lo que hace exactamente es trasplantar y cortar hojas y ramas que ya no sirven. "Lo más difícil en cuanto a podar es tener cuidado. Hay que observar la planta, tomar distancia y mirar. No hay que embalarse de una", apunta.

Si bien la gente del sur mantiene sus propios jardines, explica que "lo que mantenemos nosotros (son cuatro trabajando) son los de sus casas de veraneo y son jardines muy grandes".

Consultado sobre si dejará definitivamente la actuación, Iñigo indicó que "no creo que la deje. De hecho voy a hacer un taller de teatro en Villarica. Pero por ahora no tengo intenciones de volver a Santiago, así que me estoy haciendo una vida acá".

