17 may. 2022 - 11:00 hrs.

Ángelo Schiavenato Rivadeneira se dirigía a una reunión de trabajo cuando fue sorprendido en la vía por dos motociclistas que le robaron un reloj Cartier Pasha de 9.700 dólares, unos 8,2 millones de pesos chilenos. En defensa, el abogado los arrolló con su BMW.

El penalista, de 28 años, conducía a la altura de la carrera 5 con calle 72 de Chapinero, en Bogotá, Colombia. Estaba acompañado por su asistente, José Antonio Araujo Pitre, quien compartió en sus redes sociales un video del momento en que su jefe embistió a los sujetos.

¿QUÉ SI VALIÓ LA PENA?



Aquí el vídeo de cuando iban echándonos bala. En la huida, nos dispararon 5 veces.



Para mí, la vida no tiene precio. pic.twitter.com/mF7n0Xhp8K — José Antonio Araújo Pitre (@JoseAraujoP) May 15, 2022

Además del lujoso reloj, los ladrones robaron a los abogados dos celulares de alta gama y una cadena. Los apuntaron con armas de fuego y los amenazaron con matarlos. “Les entregué las pertenencias con toda la tranquilidad del mundo... no puse resistencia”, narró el conductor al dario El Tiempo.

Abogado: “Actué en defensa propia”

“Arranque o lo mato”, dijo uno de los motociclistas a su víctima. Los sujetos se adelantaron al vehículo y dispararon al descapotable mientras huían. “Cuando vi que estaban amenazando mi vida, decidí embestirlos, no antes”, declaró Schiavenato, quien dirige una firma de abogados en Bogotá y Miami.

El abogado argumentó que actuó en defensa propia, por eso aceleró su BMW y atropelló a los delincuentes. “Lo que yo hice fue arrancar, ya sabía hacia dónde iba, me di cuenta que no hubiera otra persona para no lesionar a nadie, agaché un poco la cabeza y los estrellé”, contó en la entrevista.

Los motociclistas dispararon dos veces más, cayeron al piso y resultaron ilesos. Saltaron por encima del BMW y corrieron para intentar escapar. Cuando el joven escuchó la sirena de la patrulla, salió como pudo del vehículo y quiso perseguir a los delincuentes, pero ya los había perdido de vista. Luego, la policía los capturó.

Aseguradora pagará 97 mil dólares

Durante la riesgosa maniobra, el abogado colombiano chocó con otros dos vehículos y la motocicleta quedó atrapada en medio del BMW y una de las unidades involucradas en el aparatoso accidente, ocurrido el 14 de mayo a eso de la 1:30 de la tarde.

"Mi vehículo salió en pérdida total, ellos (la aseguradora) van a pagar el valor comercial del mío así como de los demás afectados", indicó Ángelo Schiavenato a Pulzo.

“Lo que se perdió y lo que va a pagar la aseguradora es una suma millonaria, (...) más o menos se perdieron unos 400 millones de pesos” (97 mil dólares), precisó.

“Las personas dijeron que era un niño rico, pero todo lo que he conseguido con mi trabajo. Ayer salí en otro BMW y salí con otro reloj el doble de caro”, comentó a los medios el penalista.

Los detenidos fueron identificados como Brayan Gómez Tiria y Edward Macías Grajales, quienes enfrentan cargos por el delito y hurto calificado agravado no atenuado.

Un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá les imputó el delito de hurto calificado y agravado. Los procesados tendrían antecedentes judiciales. Presentan anotaciones por sentencias condenatorias cumplidas por diferentes delitos. pic.twitter.com/cTT2xV8IDQ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 16, 2022

Ambos presentan antecedentes por hurto agravado y calificado y por tráfico de estupefacientes. También formaban parte de una banda que opera en Medellín y Bogotá, dijeron las autoridades.