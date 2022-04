Se graba para TikTok y termina matando a seis personas: adolescente choca BMW que conducía a más de 200 km por hora

Noah Galle conducía un BMW a exceso de velocidad mientras grababa un video para la plataforma de contenidos TikTok. Lo que nunca pensó el adolescente es que realmente se haría viral no por la hazaña, sino porque mató a seis personas al perder el control e impactar contra un camión en Florida, Estados Unidos.

Según los reportes de las autoridades el joven, quien cumplió 18 años tras el incidente, conducía el lujoso deportivo a más de 200 kilómetros por hora lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo e impactara contra el otro conductor.

De acuerdo con una nota reseñada por People en Español, las víctimas del accidente fueron identificadas como Mirlaine Julceus, de 45 años; Filaine Dieu, 46; Vanice Percina, 29; Remize Michel, 53; María Luis, 61; y Michel Saint, 77.

El día del accidente, ocurrido el pasado 27 de enero, la policía reportó que Galle además de violar los límites de velocidad estaba bajo los efectos del alcohol.

Las primeras versiones señalan que Noah Galle no frenó al ver el otro vehículo y terminó impactándolo. El auto golpeado dio varias vueltas en la vía tras el fuerte choque.

Teen driver, Noah Galle, was going 151 miles per hour when he hit a Nissan Rouge. The six victims in the car sadly died. Today, the Sheriff says the one responsible has been arrested. #JusticeInPBC pic.twitter.com/QT3BH5tGPX