"No hay ninguna seguridad": camioneros obstaculizan parcialmente el tránsito en la Ruta 5 Sur

25 abr. 2022 - 06:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de camioneros comenzaron a obstaculizar de manera parcial desde la noche del domingo la Ruta 5 Sur, en el marco del paro convocado para este lunes 25 de abril, pero al que la Confederación Nacional no se adhirió.

¿Qué dijeron los camioneros?

Al respecto, Carlos Galaz, uno de los conductores en paro, manifestó su preocupación por la violencia a la que se enfrentan a diario.

"Nosotros como choferes nos trasladamos bastante hacia la parte macro sur. Tenemos un colega que se debate entre la vida y la muerte, ya mataron una persona en Antofagasta, sin contar la que el año pasado murió en Victoria", manifestó.

"¿Hasta cuándo vamos a aguantar?, ¿qué más vamos a esperar?, nosotros en los aparcaderos que el Estado nos proporciona de Arica a Punta Arenas no hay ninguna seguridad, usted no puede dormir tranquilo, no puede acercarse a pernoctar, a almorzar o comer, no podemos porque no tenemos seguridad", agregó.

En esa línea, Luis Zúñiga, pequeño transportista de la comuna de Paine, señaló que "he sido afectado por un robo millonario y no tuve ninguna solución por parte del seguro, no respondieron porque tenían sus argumentos y el afectado fui yo".

En ese sentido, pidió "más seguridad, esa es la idea, que seamos escuchados y las autoridades tomen cartas en el asunto".

Una sola pista habilitada

La concesionaria Ruta del Maipo, a través de su cuenta de Twitter, informó que la manifestación se está llevando a cabo a la altura del kilómetro 41, en el sector de Paine, donde los camioneros tienen habilitada solo una pista hacia sur, mientras que para el norte el tránsito está expedito.

🚧PRECAUCIÓN: Camioneros continúan con manifestaciones y toma de pista derecha de la calzada dirección sur del Km 41 de #Ruta5Sur, sector Paine. ⚠️Al sur sólo pista izquierda habilitada, prefiera #AccesoSur. Al norte tránsito expedito. @biobio @COPSACHILE @CarabTransito — Ruta del Maipo (@rutadelmaipo) April 25, 2022

CNCT no adhirió al paro

Cabe señalar, que la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNCT) había informado que no adheriría al paro convocado por redes sociales para este lunes.

Mediante un comunicado, la agrupación de camioneros informó que “entendemos la rabia y el malestar que producen los atentados a nuestros conductores, los mismos que se han hecho casi normales y en eso somos taxativos: la pérdida de la vida de un conductor no puede ni debe dejarnos impávidos, y expresamos a nuestros conciudadanos, que seguiremos muy atentos, pues no podemos sumar mártires sin provocar reacción alguna”.

Sin embargo, luego indicó que "la mejor manera de conseguir resultados es a través del diálogo con las autoridades, y esto es algo que hemos iniciado, y que nuestra vocación democrática hará que la respetemos, hasta que el imperio de los hechos la supere”.

“Entendemos que tenemos la responsabilidad de abastecer a nuestros compatriotas. Teniendo a la vista este antecedente, expresamos claramente que no nos sumaremos a la movilización convocada para este lunes. Sin embargo, queremos que todos sepan que ante la pérdida de la vida de nuestros conductores, seremos una sola voz, y la haremos escuchar”, añadió.

Además, la CNTC advirtió que “una paralización lo único que hace es afectar la productividad, y se corre el riesgo de desabastecimiento de productos esenciales, perjudicando a la ciudadanía”.

De esta forma, la confederación presidida por Sergio Pérez se unió a la decisión de otros gremios, como ChileTransporte y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), que tampoco se sumaron a la convocatoria.

Donde sí llamaron a manifestarse fue desde los Voceros de Conductores y Pequeños Dueños de Camiones de Chile, aunque su convocatoria fue para este martes 26 de abril. Dicha agrupación aludió a los hechos de violencia que se han registrado en el país en las últimas semanas, aludiendo a la crisis migrante en el norte y al ataque en Ercilla que dejó a un camionero en riesgo vital.