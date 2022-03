Mientras se realizaba una manifestación de ucranianos en la ciudad ocupada de Jerson, el ejército ruso dispersó la protesta disparando contra las personas, entre los que había niños y adultos.

Este hecho quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se ve cuando los civiles ucranianos, mientras se estaban manifestando en la Plaza de la Libertad de Jerson, son víctimas de las ráfagas de disparos, provocando que ellos tuvieran que correr por su vida.

A pesar de que las tropas rusas negaron haber realizado este ataque, las fuerzas ucranianas indicaron que utilizaron municiones reales como granadas de aturdimiento y balas.

Hasta el momento, solo se reportó un herido, un hombre que fue socorrido por los transeúntes para mantenerlo a salvo, según consignó El Mundo.

En su cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, denunció estos hechos y llamó a detener a las tropas rusas por ser criminales de guerra.

“En Kherson, los criminales de guerra rusos abrieron fuego contra personas desarmadas que protestaban pacíficamente contra los invasores. Puedes ver a un jubilado herido. Esta es la cara fea de Rusia, una vergüenza para la humanidad. ¡Debemos detener a Rusia! Sancionarlos, aislarlos, pedir cuentas a los criminales de guerra”, escribió en su post.

