Si te topas en TikTok con el video de un vehículo blanco repleto de post-its no pienses que es una broma pesada, al contrario se trató de una sorpresa del Día del Amor y la Amistad que una mujer le hizo a su esposo. Ella quiso sorprenderlo y terminó dañando su automóvil.

La idea fue de la usuaria cecidejesus8, quien compartió la simpática historia a través de la red social y de inmediato se hizo viral.

"Yo solo quería darle una sorpresa a mi esposo y le arruiné su coche”, dice el mensaje que acompaña el video publicado por la romántica enamorada.

Lluvia de post-its en el vehículo de su amado

En los dos videos que difundió la chica se observa una primera foto en la que aparece el vehículo cubierto con post-its de los colores más llamativos: rosado, azul amarillo.

En los papeles se leen frases como “te quiero”, y “te amo”. En otro video se observa al esposo de la mujer intentando lavar la pintura del auto que quedó totalmente arruinada, se lee en la nota reseñada por Excélsior.

Los usuarios en las redes sociales reaccionaron a esta graciosa anécdota del Día del Amor y la Amistad. “Soy el esposo, ahora que me lleve a tunearme la nave”. “Felicitaciones por la calidad de los pots-its”, escribió otro.

Otros también le dieron consejos a la pareja para reparar el daño que los pots-its causaron en el auto. “Removedor de uñas y listo. Muy suave para que no se levante la pintura. No me pregunten qué burrada hice para saber eso”, aconsejó con un emoji sonriente la usuaria Ana María Hernández.