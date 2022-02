Un misil ruso cayó en un gran edificio residencial de Kiev, indicó el sábado el Servicio estatal de situaciones de emergencias de Ucrania, sin dar por ahora informaciones sobre posibles víctimas.

El misil cayó entre los pisos 18º y 21º del edificio, según estas fuentes, que añadieron que se estaba evacuando el lugar. Rusia anunció poco antes que había disparado misiles de crucero contra infraestructuras militares, en el tercer día de su invasión militar de Ucrania.

La información también fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, quien pidió a través de Twitter fuertes sanciones contra Rusia.

"Kiev, nuestra hermosa y pacífica ciudad, ha pasado otra noche bajo el ataque de las fuerzas terrestres y misiles rusos. Uno de ellos golpeó un edificio de apartamentos en Kiev", señaló Kuleba en un tuit que contiene una imagen de los daños en el edificio.

"Exijo del mundo que aísle completamente a la Federación Rusa. Expulsar embajadores. Embargo petrolero. Destruir la economía rusa. ¡Detengan a los criminales de guerra de la Federación Rusa!", agregró.

BREAKING: Kyiv mayor says a high-rise residential building has been hit by a missile, no word on casualties pic.twitter.com/w5Nec8WPNN

⚡️Missile strikes an apartment building in Kyiv.



After heavy fighting in the capital overnight, a residential apartment building not far from the Kyiv International Airport (Zhuliany) was struck by Russian missile attacks. There are no reported deaths. pic.twitter.com/8yau9qyEZ9