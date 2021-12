Prende fuego para deshacerse de serpientes y termina quemando su casa de 1 millón de dólares

Un hombre, cuya identidad no se reveló, quemó su casa en lo que comenzó como un intento de deshacerse de unas serpientes. La casa ubicada en el condado Montgomery de Maryland, Estados Unidos, estaba valorada en más de un millón de dólares.

El propietario de la casa la quemó accidentalmente mientras intentaba eliminar una infestación de serpientes, el martes 23 de noviembre de 2021. Así lo hizo saber Pete Piringer, principal portavoz del Servicio de Bomberos y Rescate del condado, informó el portal de ABC 7.

Más de una semana después, la mañana del viernes 3 de diciembre, el oficial de información pública del departamento reveló más detalles. La causa fue “accidental”, específicamente el “propietario estaba utilizando humo para controlar la infestación de serpientes”.

Un grupo de 75 bomberos se desplegó en el lugar para detener las llamas. Cuando llegaron, la estructura de varios pisos y el techo ya estaban derrumbados. Además, no había hidratante cerca de la casa, por lo que no se pudo atender la emergencia a tiempo y el edificio se quemó casi en su totalidad, detalló RT.

Piringer dijo a través de Twitter que el fuego se abrió camino desde el sótano de la casa, cuando las brasas utilizadas como fuente de calor se acercaron demasiado a varios materiales combustibles que el hombre no consideró antes de encenderlas.

Update (11/23) Big Woods Rd, house fire; CAUSE, accidental, homeowner using smoke to manage snake infestation, it is believed heat source (coals) too close to combustibles; AREA of ORIGIN, basement, walls/floor; DAMAGE, >$1M; no human injures; snake status undetermined https://t.co/65OVYAQTWe pic.twitter.com/HIYOegJJT6

En una actualización posterior, Piringer aseguró que durante una investigación, los bomberos encontraron evidencia de que algunas serpientes no sobrevivieron al fuego. Sin embargo, dice que es probable que otras sí.

*Follow up status of snakes involved in recent (11/23) house fire in Dickerson, MD. FFs located evidence that some snakes did not survive, however others likely did. MORE RE Problems w/ wildlife @MontgomeryCoMD SEE: https://t.co/6BtsWeL2B6 https://t.co/d6aVj8Zdpf pic.twitter.com/TO4hw0HNnl