Derriban estatuas de las reinas Victoria e Isabel II tras hallazgo de restos indígenas en Canadá

El pasado 1 de julio se celebraba el Día de Canadá, fecha en que el país norteamericano conmemora la autonomía del Reino Unido alcanzada el año 1867.

Sin embargo, estas celebraciones se vieron opacadas este año por el reciente descubrimiento de más de 1.000 tumbas sin nombre en antiguos internados indígenas. Hecho que provocó la ira y el dolor en las comunidades nativas, y fuera de ellas, al significar un reconocimiento de la oscura historia colonial del país.

Tras los hallazgos se desató una ola de vandalismo que provocó incendios en varias iglesias y el derribo de dos estatuas de monarcas del país, la reina Victoria y la actual jefa de Estado de Canadá, y de otros 15 países, Isabel II.

Fue así como en un "ajuste de cuentas" por el pasado colonial del país, manifestantes llegaron hasta la Legislatura de Manitoba, en la ciudad de Winnipeg, y sacaron la estatua de la reina Victoria que se encontraba en el frontis del edificio, además de otra más pequeña de Isabel II que se encontraba en las cercanías.

Para el primer ministro, Justin Trudeau, estos actos son "totalmente comprensibles dada la vergonzosa historia" de las escuelas residenciales indígenas de Canadá, pero consideró que los canadienses deben comprometerse con la reconciliación y no destruir.

"Es inaceptable y erróneo que se estén viendo actos de vandalismo e incendios provocados en todo el país, incluso contra las iglesias católicas", dijo Trudeau en una conferencia de prensa.

El gobierno británico en tanto condenó el derribo de las estatuas de ambas reinas señalando que "Nuestros pensamientos están con la comunidad indígena de Canadá después de estos trágicos descubrimientos (de tumbas), seguimos estos temas de cerca y continuamos comprometidos con el gobierno de Canadá en asuntos indígenas".

Hasta la década de 1990, unos 150.000 jóvenes indios, inuit y metis canadienses fueron matriculados por la fuerza en 139 escuelas residenciales administradas por la Iglesia Católica en nombre del gobierno.

1 arrested after #QueenVictoria statue toppled at #Manitoba Legislature



A smaller statue of #QueenElizabeth II was also pulled down pic.twitter.com/6LQpihqqIx