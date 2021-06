Mujer desaparece hace 11 años y la encuentran en otro pueblo viviendo con un vecino

Sin levantar ningún tipo de sospecha entre sus familiares, un hombre logró esconder a su amante en la casa de sus padres durante más de 10 años, mientras todos convivían en el mismo lugar.

Sajitha, una mujer de Kerala, en India, desapareció en el pueblo de Ayiloor en febrero de 2010, cuando tan solo tenía 18 años. Su familia pensó que nunca más la verían, hasta que 11 años después fue hallada en la casa donde vivía con Rahman, quien además fue su vecino, reseñó The India Times.

Rahman, quien actualmente tiene 34 años, también desapareció misteriosamente hace tres meses luego de una fuerte discusión con sus padres. Sin embargo, su hermano Basheer se lo encontró de manera inesperada el martes 8 de junio de 2021, mientras conducía una bicicleta en un pueblo cercano, informó el portal 20 Minutos.

Basheer, quien conducía un camión, trató de alcanzar a Rahman pero este logró huir, por lo que decidió buscar la ayuda de la policía para detenerlo. Las autoridades alcanzaron a Rahman, quien en ese momento le confesó a su hermano que estaba viviendo con una mujer en una casa alquilada en un pueblo cercano.

Kerala man hid lover in his room for 10 years, no one in family had clue, there was a police complaint from her family and the police is still investigating the case but unfortunately people and media converting the inhuman act into a historical love story, coz hero is a peaceful pic.twitter.com/5NQ8OsyD6y