Mary Stella Gómez Mullet, de 44 años, y Roberto Colón, de 66 años, tenían tres meses de casados. La mujer, de nacionalidad colombiana, había hecho los arreglos con el hombre para poder acceder a la nacionalidad estadounidense.

El matrimonio arreglado entre la víctima y Colón consistió en que ésta se comprometía a cuidar de su anciana madre, a cambio de su legalización en Estados Unidos. El pasado 18 de febrero, la mujer viajó desde Miami hasta Palm Beach para encontrarse con su marido por conveniencia.

Desde esa fecha, sus dos hijos y otros familiares no volvieron a tener contacto con ella, por lo que un par de días después la reportaron como desaparecida.

Mary Stella y Colón vivirían en Boynton Beach, en Florida, pero no se supo qué ocurrió en esas horas.

"No hemos tenido ningún tipo de contacto con este señor. Mi hermana no nos había contado que se había casado con él", reveló Ana Gómez Mullet al medio radial La W.

Mientras no se tenían rastros de Mary Stella, su esposo mintió diciendo que la mujer se había ido de la casa luego de una discusión. Incluso, declaró a un noticiero de televisión no saber nada de la mujer y mostró documentos sobre un supuesto fraude por 14 mil dólares del que fue víctima su madre.

Colón declaró que Mary Stella le habría robado miles de dólares a la anciana que cuidaba y que por eso la confrontó y la expulsó, citó el diario Palm Beach Post.

Durante la revisión a la vivienda, la policía encontró, además de marihuana, sangre en el garaje y en una de las puertas, pero el hombre volvió a mentir diciendo que era sangre seca de un perro que se había herido hace tiempo.

Cuando la muestra se analizó en el laboratorio, se supo que se trataba de sangre humana. El garaje fue descrito por Colón como su “matadero de animales”; además, dijo que en el tiempo que tiene viviendo en la casa ha enterrado a varios de sus perros en el patio.

El carro que conducía Mary Stella estaba en la casa, por lo que la versión de la huida de la mujer no concordaba. Dentro se halló su teléfono, pero toda la información personal había sido borrada, detalla Univisión.

Una llamada al 911 reportó el hallazgo de una cartera ensangrentada. Dentro había un rosario y un crucifijo. La sangre coincidía con la recolectada en el garaje del sospechoso. Tras 18 días de búsqueda, finalmente fue encontrado el cuerpo de Mary Stella enterrado en el patio de la casa, ubicada en Southeast 28th Court.

El cuerpo había sido descuartizado y metido en una bolsa, precisó el parte de la policía de Boynton Beach. Roberto Colón fue arrestado y enfrenta cargos por asesinato premeditado en primer grado.

