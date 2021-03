Melissa Caddick, una empresaria australiana, acusada de fraude, estafa y malversación de inversiones, desapareció misteriosamente en noviembre del 2020, sin dejar rastros.

Esto fue luego que la mujer de 49 años habría salido a trotar sin llevar su celular ni ninguna pertenencia personal, pero no volvió a su casa en Sydney, el 12 de noviembre. Su hijo de 15 años indicó a los agentes que escuchó que la puerta principal se cerraba a las 05:30 horas.

Desde entonces no se sabía nada de ella hasta febrero, donde un grupo de surfistas encontraron por coincidencia una pista en la investigación: una zapatilla puesta en un pie mutilado en una playa de Gales del Sur, a 400 kms. de su domicilio.

Tal como indica Sky News, al hacer los test de ADN, la policía confirmó que se trataba del pie de Caddick, lo que llevó a pensar en varias teorías de su desaparición.

Está la teoría de un asesinato, donde la mujer haya sido víctima de alguien con quien haya tenido algún tipo de relación en las estafas llevadas a cabo. Incluso encontraron restos de otros cuerpos en la zona, pero los médicos forenses descartaron que fueran de ella.

La otra teoría, planteada por el comisionado de policía Mick Fuller al medio australiano 2GB, fue que “siempre existe la posibilidad de que se haya cortado el pie y siga viva, aunque es bastante fantasioso".

Fraudster Melissa Caddick’s father-in-law believes she could still alive despite the grisly discovery of a washed-up Asics trainer containing her foot, asking, ‘How much of it was in the shoe?’ https://t.co/vDeXPmtLAF