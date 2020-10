Una niña de 12 años de edad falleció en Georgia, Estados Unidos, a causa de un ataque cardíaco provocado por anemia. Las investigaciones revelan que este escenario pudo haberse dado porque la menor estuvo infestada de piojos durante tres años aproximadamente.

Se presume que la prolongación de la enfermedad pudo haber detonado la anemia de la niña y su posterior deceso. Un escenario terrible, en el que las autoridades responsabilizan a los padres por “descuido”.

Mary Katherine Horton, de 37 años, y Joey Yozviak, de 38, son los padres de Kaitlyn Yozviak, la niña fallecida. Ambos enfrentan actualmente un juicio por haber “descuidado” a su hija, situación que podría llevarlos a prisión por varios años, a pesar de testificar en un tribunal sobre el desconocimiento de los malestares de la menor de acuerdo a lo que consignó Televisa en su portal web.

Durante la investigación del caso, las autoridades fueron a la casa de la familia destacando que allí encontraron gatos, heces, piojos y otros animales, por lo que la negligencia de los padres resultó evidente para Ryan Hilton, el investigador formal del caso.

STORY: Kaitlyn Yozviak was once featured in our My Teacher is Tops series for nominating her teacher, Ms. Courtney Amerson. This week, she was found dead and her mother was charged with her murder. Here’s how teachers remembered her. This was tough.



