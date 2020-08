El huracán Laura ha cobrado fuerza durante las últimas horas, subiendo a categoría 3 en su paso por la costa del Golfo de México en Estados Unidos.

Lo anterior ha obligado que las autoridades norteamericanas tomaran la decisión de evacuar a 400 mil personas, antes que la peligrosa tormenta pise tierra.

Con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, el huracán Laura podría llegar a Estados Unidos a unos 940 kilómetros de Lake Charles, Luisiana, según el Centro Nacional de Huracanes.

Se espera que Laura toque tierra a primera hora del jueves, cerca de la frontera entre Texas y Luisiana, posiblemente como un huracán devastador de categoría 4 en la escala de 5 de Saffir-Simpson.

