Una apasionada propuesta de matrimonio terminó en una doble sorpresa para una novia de la ciudad de Sheffield, Inglaterra, ya que tras un descuido del novio su departamento quedó hecho cenizas.

Albert Ndreu tenía toda una puesta en escena preparada para hacerle la "gran pregunta" a su novia Valerija y conocer si la joven quería convertirse en su esposa.

Albert decoró sus departamento con 60 globos, pétalos de rosa y 100 velas que formaban la pregunta "Marry me?" (¿Te casas conmigo?). Velas que dejó encendidas mientras iba a buscar a su novia a la esquina y que dieron más de una sorpresa a la joven.

Créditos: @Metropoles

Al volver al departamento la pareja encontró el lugar envuelto en llamas, ya que las velas encendieron las cortinas de la habitación que iba a ser escenario de la propuesta de matrimonio.

De inmediato los vecinos, alertados por el fuego, llamaron a los bomberos, quienes se dirigieron al lugar con tres equipos para extinguir las llamas. Lamentablemente, para cuando llegaron no quedaba nada en el departamento y la hermosa propuesta desapareció con el fuego.

La situación fue dada a conocer en el Twitter del Cuerpo de Bomberos del Yorkshire del sur, quienes además informaron que la situación solo provocó daños materiales y afortunadamente no dejó a nadie herido.

THREAD: Look closely. What do you see? That's right, hundreds of tea light candles! 🕯️



Want to know what happened here? We thought you did. It involves a romantic proposal that didn't quite go to plan, and includes an important lesson around candle use.



Lets go! ⬇️ pic.twitter.com/p8aU6pQAUF