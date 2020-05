La madrugada de este viernes, un equipo de periodistas de CNN fue arrestado por la policía norteamericana, mientras hacían una transmisión en vivo para informar sobre las protestas en Minneapolis, Estados Unidos.

Se trata del periodista Omar Jiménez y su equipo de trabajo: Camarógrafo y productor, quienes fueron esposados por la policía estatal. Durante el hecho, el comunicador iba relatando lo que estaba ocurriendo hasta que se lo llevaron lejos de la cámara.

Minnesota State Police arresting CNN's @OmarJimenez and crew live on TV on @NewDay for reporting on the protests. Police say they were arrested because they were told to move and didn't. Omar was completely respectful and cooperative, ans asked the police where to do the report. pic.twitter.com/HPVtvQ59Xo