El asesinato de la pequeña Fátima Cecilia Aldrighett Antón duele. No sólo a su familia sino a miles de madres, hijas, abuelas, tías, amigas, que se sienten vulneradas ante la ola de violencia de género que se vive en México y que parece no tener fin.

Pero no sólo se trata del asesinato de Fátima, sino también el de Ingrid, el de Isabel y el del resto de las mujeres que suman la indignante cifra de 265 femicidios en los 48 días que han transcurrido del 2020 en territorio azteca, según la activista Frida Guerrera.

"Son miles de familia buscando justicia"

Tres días después de la desaparición de Fátima, el 14 de febrero pasado la activista y periodista Frida Guerrera increpó al Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador: "¿Cuál es la postura del Presidente hacia nosotras las mujeres? ¿Si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación?... Son miles y miles de familia buscando justicia para sus hijas y que no se quede en el pasado".

Ante estas interrogantes López Obrador respondió: "Ya me manifesté, estamos en contra de feminicidio. Estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. No estoy metiendo la cabeza en la arena. No estoy evadiendo mi responsabilidad. No es la política del avestruz".

Dos días después de estas declaraciones del mandatario, fue hallado el cadáver de Fátima en una bolsa negra y cerca de un basurero.

Femicidios en 2019

De acuerdo al registro de medios de comunicación mexicanos, cinco estados encabezaron los delitos asociados con femicidios en 2019: Veracruz con 157, Estado de México con 122, Ciudad de México con 68, Nuevo León con 67 y Puebla con 58.

En este sentido, y dado el nivel de violencia de género Veracruz, Estado de México y Nuevo León tienen Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), mientras que en la capital del país y en Puebla se ha presentado una declaratoria de emergencia, según radioformula.com.

El medio apuntó que durante el año pasado se registraron 197 mil 693 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.

Activación de la Alerta Amber

Tras el femicidio de Fátima, el gobierno capitalino y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México trabajan en la activación de Alerta Amber "un programa que establece una herramienta eficaz de difusión, que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional".