"Velocidad y desborde": Lucas Cepeda es oficialmente presentado en el Elche de España

¿Qué pasó?

Lucas Cepeda dejó Chile la semana pasada para embarcar rumbo a España y fichar por el Elche luego de su salida de Colo Colo.

Tras varios días de incertidumbre, finalmente el delantero chileno fue presentado en las redes sociales del equipo español, que jugará el próximo sábado contra el Barcelona en condición de local.

La presentación de Cepeda en el Elche

A través de su cuenta de Instagram, el Elche publicó un breve registro en el que se aprecia al excolocolino con la indumentaria de su nuevo club posando para las cámaras.

"Velocidad y desborde hasta 2030", publicó el equipo europeo, confirmando que Cepeda tiene contrato hasta cuatro años más en la institución.

La publicación rápidamente se llenó de elogios para el jugador, que recibió comentarios como "éxito, Lucas", "cuídenlo y trátenlo bonito" y "este tío es buenísimo".

