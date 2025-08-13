Golpe a Colo Colo: Inhabilitan por 30 días a Daniel Morón

13 ag. 2025 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Tribunal de Disciplina de la ANFP le propinó un durísimo golpe a Colo Colo, específicamente para su gerente deportivo Daniel Morón, quien fue citado por insultar a los árbitros tras el duelo que animó el Cacique ante O'Higgins en San Fernando.

A raíz de esto, la Primera Sala del organismo decidió inhabilitarlo de sus funciones por un plazo de 30 días debido a los epítetos que consignó el colegiado Nicolás Gamboa en su informe.

¿Qué dice el informe?

"Nos comienza a insultar a viva voz de forma airada diciendo textual 'qué se creen los conchadesumadre, si me tienen que expulsar háganlo, porque se preocupan tanto de la gente de afuera y no de arbitrar'", indicó el réferi en el escrito.

En concreto, la entidad apuntó que el exportero quedó inhabilitado "para el ejercicio de su cargo, en lo que se refiere a las relaciones con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, clubes y todos los partícipes de la actividad".

El fallo fue ratificado por unanimidad de los integrantes de la sala, compuesta por Exequiel Segall, Simón Marín, Carlos Aravena, Santiago Hurtado, Franco Acchiardo, Alejandro Musa y Jorge Isbej.

