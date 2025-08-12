¿Zamorano vuelve a Colo Colo? Este es el importante rol que podría tener "Bam Bam" el próximo año en el Cacique

12 ag. 2025 - 17:53 hrs.

Justo cuando este 2025 cumplió su centenario, Colo Colo vive un complicado presente, tanto en el ámbito deportivo como a nivel directivo.

En cuanto al último punto, se habla de una tensa y distante relación entre la directiva de Blanco y Negro, que preside Aníbal Mosa, y el director deportivo, Daniel Morón.

Ante este escenario, el timonel de la concesionaria que administra al Cacique estaría evaluando un eventual cambio que involucraría a Iván Zamorano, reconocido hincha y también exjugador del club.

"Bam Bam" Zamorano podría volver a Colo Colo

Y es que, según dio a conocer este martes Radio ADN, una de las opciones que Mosa tendría en mente sería ofrecerle la gerencia deportiva a "Bam Bam" para el próximo año, en reemplazo de Morón.

Zamorano en el partido de despedida de Jaime Valdés, 24 de marzo de 2024 / ATON

De hecho, Zamorano estuvo presente hace unos días en el Estadio Monumental durante el empate frente a Huachipato, instancia en la que Mosa habría intentado convencer al exgoleador y otrora capitán de la Selección Chilena de sumarse al proyecto.

Por el momento, ninguna de las partes ha confirmado los rumores, pero en conversación con TNT Sports declaró hace unos días que "todo el año del Centenario ha sido medio difícil, medio complicado, han pasado situaciones muy extrañas que hemos vivido como institución".

"Es indudable que yo por lo menos como colocolino tengo fe, tengo mucha esperanza que este Colo Colo siga siendo competitivo y podamos competir en el torneo hasta la última instancia", consignó en aquel entonces Zamorano.

