Manny Pacquiao anuncia su retirada del boxeo: "Mi tiempo como boxeador ha terminado"

La estrella filipina del cuadrilátero Manny Pacquiao, campeón en ocho distintas categorías de peso, anunció este miércoles su retirada del boxeo, en la "decisión más difícil" de su vida tras décadas de exitosa carrera.

"Es difícil para mi aceptar que mi tiempo como boxeador se ha terminado", dijo en un video colgado en Twitter la estrella de 42 años, que recientemente anunció su candidatura a presidir Filipinas. "Hoy anuncio mi retirada", añadió.

"Tuve la oportunidad de representar a Filipinas, trayendo fama y honor a mi país cada vez que entré al ring. Estoy agradecido por todos mis logros y la oportunidad de inspirar a los fanáticos", comentó el deportista luego de "colgar" los guantes.

"Adiós boxeo"

A través de un video en Facebook es que Pacquiao anunció su retirada, agradeciendo a sus entrenadores y por sobre todo a Rod Nazario, su exgerente que falleció.

"Nunca olvidaré a la única persona que me ayudó, Rod Nazario, quien una vez fue mi manager. Me trajo a los Estados Unidos hace 20 años y organizó mi presentación de mi entrenador Freddie Roach en el Wild Card Boxing Gym. Freddie Roach fue no solo mi entrenador, sino también mi familia: un hermano y un amigo", añadió el deportista.

Cabe destacar que Pacquiao tuvo su debut profesional en 1995, alcanzando su primer título mundial en diciembre de 1998, al hacerse del cetro de peso mosca el CMB.

Alcanzó 12 campeonatos mundiales, colocando el punto final a su exitosa carrera en 2021.