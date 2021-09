Gobierno compromete ayuda por crisis migratoria: "Fundamentalmente a familias que tengan niños"

¿Qué pasó?

La crisis humanitaria y migratoria que se vive en el norte del país no ve una pronta solución, tanto para los habitantes de la zona como para los inmigrantes.

Es por esto que este martes, desde el Ministerio del Interior comprometieron ayuda humanitaria para los próximos días.

¿Qué dijo el Gobierno?

Respecto a la ayuda, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó que estará dirigida "fundamentalmente a familias que tengan niños".

"En los próximos días vamos a anunciar nuevas medidas con respecto a cómo vamos a apoyar a estas familias para que puedan estar de una mejor manera, ya sea el punto de vista sanitario o el punto de vista también de la colaboración", agregó.

Proceso de regularización

Desde la cartera también afirmaron que aumentaron el control de la frontera para evitar más ingresos irregulares.

Además, durante la jornada, personal de Extranjería de la PDI realizó un operativo para identificar a los cientos de migrantes irregulares que circulan por Iquique, para así iniciar su proceso de regularización, que tardará cerca de 6 meses.

En dicha ciudad la crisis migratoria se ha ido agudizando. Ya son cerca de 100 personas que llegan por distintos medios cada 24 horas.

Migrantes intentan salir de Iquique

El catastro que hacen las organizaciones de migrantes dan cuenta que sólo el 18% se quiere quedar en Iquique, el resto espera poder partir. Sin embargo, en los terminales de buses se encuentran con barreras que les impide dejar la ciudad.

"La gente no es que quiera quedarse en Iquique, la gente quiere ir donde está un familiar. Mucha gente los espera, un familiar que no está aquí, que tiene que irse a Santiago, a Copiapó, a la Serena, y tantos requisitos no lo dejan avanzar", sostuvo una trabajadora del terminal.

