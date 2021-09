[VIDEO] El viral de un hincha que quedó "paralizado" al encontrarse con Bielsa en un ascensor: "No tengo palabras"

Furor ha causado el viral de un hincha irlandés que se encontró con Marcelo Bielsa, DT del Leeds United de la Premiere League, quien quedó "paralizado" frente a él.

Barry O'Mahony, de 24 años, es carpintero e hincha del Leeds United, asistió al partido contra el Liverpool, donde perdieron 3 a cero. No obstante, la derrota no sería nada con un "casual" encuentro horas antes del partido.

"Fueron los mejores 60 segundos de mi vida", dijo el hombre, luego de encontrarse al técnico del equipo inglés en el ascensor del hotel DoubleTree by Hilton.

En el video, que fue subido en su cuenta de Twitter y prontamente viralizado, se puede ver al hombre de frente a Bielsa, sonriéndole, en evidente estado de shock.

"Estaba deslumbrado"

"Entré al ascensor con la cabeza gacha y miré hacia arriba y ahí estaba Marcelo. No tengo palabras para describir cómo me sentía. Le dije hola. No sabía qué hacer, estaba deslumbrado", relató el hincha en conversación con LUN.

Asimismo, relata que eran pocas las posibilidades de encontrarse con él en el ascensor, asegurando que "recordaré esos 60 segundos por el resto de mi vida".

Consultado por si habla inglés o español, señaló que "habla un inglés chapurreado. Dijo muy poco. Solo me estrechó la mano y al final me deseó buena suerte. Marcelo es Dios. Es y siempre será una leyenda".