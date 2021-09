El costo de la vida en Chile ha subido exponencialmente los últimos tres años: "La plata no alcanza"

El costo de la vida en nuestro país ha subido exponencialmente los últimos tres años y aquello lo resienten los chilenos en el bolsillo, sobre todo cuando la pandemia del coronavirus llegó a territorio nacional.

Ese es el caso de Marcia Cofré, quien lidera la olla común de El Bosque 2 de la comuna de Huechuraba, quien ha sufrido con los efectos de la pandemia y de la inflación que está afectando el país.

Esto ha hecho que deba prescindir de recursos que utilizaba anteriormente, tales como verdura o carnes, reemplazándolos por alternativas más baratas y así poder seguir alimentando a vecinos que requieren de estas ayudas comunitarias.

Alza en los productos

Como ejemplo, el gas ha aumentado un 19.1% y la carne ha aumentado en un 9.1% solo este año. Considerando aquello último, incluso los cortes más "económicos" han sufrido alzas que hacen difícil el acceso a estos alimentos, llegando al doble de su precio en años anteriores.

"La plata no alcanza. No porque las personas quieran comprar más bienes o servicios; lo que está pasando en Chile es que los salarios no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas", advierte el economista de Fundación Sol, Marco Kremerman.

"Esto viene de hace mucho tiempo"

Para el Gobierno, esto tiene una explicación. Según el Ministro de Economía, Lucas Palacios, asegura que esto se debe a los bonos entregados por el Estado, además de los retiros de los fondos de las AFP.

"Las familias están con poder comprador. Les llega las ayudas del estado y sus ahorros, entonces al haber esta liquidez y plata en el mercado, genera una presión al alza de los precios", asegura la autoridad.

No obstante, los vecinos de Huechuraba están en desacuerdo y aseguran que esto afectando incluso antes de la pandemia.

"Estoy en desacuerdo, porque esto viene de mucho tiempo atrás. Están ocupando el tema del 10% para poder aprovecharse y subir las cosas", comenta uno de ellos.

Marcia cuenta que ella no recibe el 10%, ya que "siempre he sido comerciante. El IFE que uno recibe lo ocupa para las cuentas, pero para comer bien, está difícil la vida”.

Suben los precios pero no el salario mínimo

Asimismo, muchas personas hacen la comparación con otros países, que puede ser más barato y se lleva una vida mejor. Es gran la diferencia con París, Francia, por ejemplo, que aunque los precios son mucho más elevados, el sueldo mínimo supera el millón cuatroscientos mil pesos.

"Hace muchos años el costo de vivir en Chile es muy alto y está desalineado con los salarios que se pagan en Chile y las pensiones y es una situación gravísima", comenta el economista.

"Una vez que pasen estas inflaciones, lo que puede generar es un enfriamiento. Un país que sostiene interna en la deuda de los hogares, en algún momento pasa a ser insostenible", concluye.