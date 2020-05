¿Qué pasó?

El retirado delantero uruguayo, Javier Chevantón, cada cierto tiempo habla de la Selección Chilena, recordando partidos del pasado.

En esta ocasión se detuvo, en charla con Radio Sport 690, en una vieja pelea que tuvo con Rafael Olarra en el acceso al Estadio Centenario, en un partido Clasificatorio rumbo al Mundial de Alemania.

¿Qué dijo?

“El día anterior a ese partido estábamos viendo un video y en un sillón estábamos el Chino (Alvaro Recoba), Martín Ligüera, Carlos Bueno y yo… En el video aparece Rafael Olarra, un defensor que en aquel momento jugaba en Independiente y ¡pah! ¿Viste cuando ves a uno que no te cae bien para nada? Entonces le digo a Carlitos Bueno 'está para pegarle', y el Chino dice 'le doy 300 euros al que le pegue en el túnel'", comenzó su historia.

Añadió que "en realidad estábamos bromeando… En ese entonces se salía por el mismo túnel y yo fui el último en salir gritando 'Vamo Uruguay, vamo Uruguay' y con el codo iba tocando a los chilenos. Cuando llegué a Olarra me empujó, y cuando me empujó le pegué".

No se quedó ahí, y agregó que “le pegué un piñe (combo) y me tiré para atrás y ahí se me cerró Abeijón, Marcelo Sosa y alguno más. Ahí les pegaron, el Abeja y el Pato le pegaron a alguno más. Yo a Olarra le pegué seguro, le pegué un piñe que lo maté".

La historia, en todo caso, tiene dos versiones, porque Olarra más de alguna vez se ha referido al hecho y solo coincide en el inicio de la historia (los empujones).

Y es que el “Flaco” contó que tras recibir el golpe de Chevantón, le dio una “patada voladora” que desató una fuerte pelea en el túnel.

Sin embargo, el exdelantero charrúa no se quedó ahí, ya que también se dio tiempo de mandar un mensaje a la Roja.

"Llegó un momento que sí tenían un muy buen equipo con Jorge Sampaoli, jugaban muy bien cuando ganaron las dos Copas América. Pero muy agrandados, muy pero muy agrandados. Uruguay tiene 15 y no se agranda. Salieron a hablar bastante, pero no hay que perder nunca la humildad", cerró.