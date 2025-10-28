Las comunas más golpeadas por la pérdida de vegetación en Santiago: Pudahuel, Quilicura y San Bernardo encabezan el deterioro

28 oct. 2025 - 12:01 hrs.

Un reciente estudio de Corporación Ciudades reveló que, pese a una recuperación general de la cobertura vegetal en el Gran Santiago durante la última década, 18 de las 35 comunas analizadas aún registran menos vegetación que hace 25 años. Tres comunas del sector poniente y sur destacan por las caídas más dramáticas.

Pudahuel encabeza la lista de las comunas más afectadas, con una caída brutal en su cobertura vegetal: pasó del 40% en el año 2000 a apenas un 20% en 2025. En términos concretos, la comuna contaba con 1.632 hectáreas de vegetación en 2020, pero para 2025 esta superficie se redujo a la mitad, quedando en solo 812,5 hectáreas.

La segunda comuna más afectada es Quilicura, cuya cobertura vegetal cayó del 39% al 20% en el mismo período. Hace 25 años, esta comuna del norte de Santiago contaba con 1.389 hectáreas de vegetación; hoy esa cifra se redujo a apenas 707 hectáreas.

Según el estudio, esta pérdida se explica principalmente por el reemplazo de áreas de cultivo y vegetación natural por usos urbanos e industriales, además de la consolidación de extensos parques industriales y de bodegaje que han transformado radicalmente el paisaje comunal.

Completa el podio San Bernardo, que vio reducida su cobertura vegetal del 50% al 32%. La comuna perdió casi mil hectáreas de vegetación: de 2.630 hectáreas en el año 2000 a 1.696 en la actualidad. Al igual que Quilicura, la expansión urbana y el cambio de uso de suelo desde agrícola a urbano e industrial explican gran parte de esta pérdida.

El contraste con el sector oriente

El estudio evidencia una marcada desigualdad territorial. Mientras las comunas del poniente y sur han perdido dramáticamente su cobertura vegetal, las del sector oriente mantienen niveles elevados: Lo Barnechea (81%), Vitacura (77%) y Las Condes (75%) lideran en vegetación urbana, aunque también han experimentado reducciones parciales en estos 25 años.

El director ejecutivo de Corporación Ciudades, Martín Andrade, explica que la disminución generalizada de cobertura vegetal hace una década coincide con tres factores críticos: la expansión urbana descontrolada, los cambios de uso de suelo y la megasequía que afectó al territorio entre 2010 y 2015.

El periodo más crítico fue entre 2009 y 2022, cuando la reducción de precipitaciones afectó transversalmente a todas las comunas. El año 2019 registró el nivel más bajo de lluvias, revelando la extrema vulnerabilidad del verde urbano frente a eventos climáticos extremos.

Aunque el estudio muestra una recuperación en la última década —la cobertura vegetal del Gran Santiago subió del 30% en 2015 al 38% en 2025—, esta mejora no ha sido homogénea. Las 18 comunas que aún no recuperan sus niveles del año 2000 son precisamente aquellas donde la expansión industrial y urbana ha sido más agresiva, profundizando la inequidad en el acceso al verde urbano en la capital.