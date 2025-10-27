Lanzan nueva cadena de farmacias low cost en Chile: ¿Dónde está ubicada su primera sucursal?

27 oct. 2025 - 19:25 hrs.

La firma mexicana Femsa Salud, matriz de Cruz Verde, inauguró en Chile su tercera cadena de farmacias bajo el nombre “Super Sana”, un formato de bajo costo que busca replicar el modelo económico que la multinacional ha implementado en países como Ecuador y Colombia.

De acuerdo con Diario Financiero (DF), con esta apertura, la compañía suma una nueva marca a su portafolio, que ya incluye Cruz Verde, con más de 830 locales, y Maicao, especializada en perfumería y belleza.

Esperan abrir más locales este año

La primera tienda de Super Sana abrió en la comuna de Estación Central, y se espera que durante 2025 se sumen más locales en la Región Metropolitana y otras zonas del país.

Según informó la empresa, la propuesta apunta a ofrecer precios competitivos y un surtido reducido, pero enfocado en medicamentos de alta demanda. Además, la cadena promete devolver el doble de la diferencia si el cliente encuentra un producto más barato en la competencia.

“Estamos innovando para ir más allá, focalizándonos en un surtido de medicamentos más reducido, pero ampliamente demandados, apoyando de paso al presupuesto familiar”, señaló José Ignacio Larrondo, director de Operaciones de Femsa Salud Chile.

Agregó que el 75% de la oferta corresponde a medicamentos genéricos y bioequivalentes, con más de 1.400 productos seleccionados para cubrir las principales necesidades de salud.

¿Dónde está ubicada la primera sucursal?

La primera tienda está ubicada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 4050, local 102, Estación Central, y funciona de lunes a viernes entre las 09:00 y 20:00 horas, y los sábados de 10:00 a 18:00 horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Super Sana (@farmaciasupersana)

Todo sobre Salud