"Chile me va a perdonar": El mito de la cocina chilena que fue desmentido por famoso chef

05 ag. 2025 - 16:36 hrs.

Uno de los alimentos más queridos y consumidos en los hogares chilenos es la palta. A pesar de su alto precio, está presente en desayunos, almuerzos y la clásica once, ganándose un lugar en la mesa. Sin embargo, conservarla en buen estado puede ser todo un reto, especialmente por su tendencia a oxidarse y tomar un color oscuro.

Una de las prácticas más comunes entre los chilenos para evitar que esto ocurra es guardar la palta con su cuesco, una costumbre tan popular como debatida. Pero, ¿realmente funciona?

¿Sirve el cuesco de la palta?

En el canal de Youtube "En Volá", el reconocido chef Heinz Wuth, creador del proyecto "Ciencia y Cocina", abordó este tema y fue categórico al desmentir el mito del cuesco de la palta.

"Chile me va a perdonar, pero el cuesco de la palta no sirve para nada. La palta no tiene ni bluetooth ni WiFi", dijo entre risas.

"En Chile hay un culto al cuesco de la palta, y yo lo respeto, pero la ciencia tiene que decir que no sirve para nada", agregó.

Ahora bien, aclaró que si se coloca el cuesco sobre la palta molida, "va a proteger la zona que está cubierta, pero con el resto no pasa nada. No tiene ninguna sustancia ni elemento que dé ese resultado", argumentó.