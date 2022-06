Este es el plan de China para encontrar vida extraterrestre en exoplanetas cercanos

Científicos chinos propusieron una nueva investigación que podría ayudar a los humanos a encontrar posibles exoplanetas, con las características necesarias para hallar otras formas de vida en ellos. Se trata de una misión que realizaría mediciones ultra precisas.

La búsqueda de evidencia sobre la existencia de otras especies de vida, ya sean avanzadas o no, forma parte de los planes y proyectos de la mayoría de las agencias espaciales. Es que, según la Paradoja de Fermi, las probabilidades que estas existan son muy altas.

Para eso plantean lanzar la misión Closely Habitable Exoplanet Survey o CHES (Estudio de exoplanetas habitables cercanos), un proyecto que contaría con un poderoso telescopio que permitiría medir la masa de los exoplanetas de un sistema.

"La búsqueda de mundos habitables sobre estrellas cercanas similares al Sol será un gran avance para la humanidad, y también ayudará a los humanos a visitar esos gemelos de la Tierra y a ampliar nuestro espacio vital en el futuro", comentó el profesor Ji Jianghui, de la Academia China de las Ciencias (CAS), a Space.

CHES tendría la capacidad de determinar la masa aproximada de los planetas pertenecientes a un sistema, gracias al "bamboleo" de las estrellas. Este concepto describe los movimientos o cambios con respecto al espacio en el fondo de un astro, que ocurren por la interacción con la gravedad de los cuerpos que lo rodean.

Orbiting planets cause stars to wobble in space, changing the color of the light astronomers observe. This is just one of the methods you can use to find a planet. Explore the other ones here: https://t.co/klHbBGQ3bC pic.twitter.com/BDkq0jYaKF