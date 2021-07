Perseverance detecta que pruebas de vida pasada en Marte habrían sido borradas

La investigación en Marte continúa haciendo grandes descubrimientos. La misión Curiosity, que comenzó hace 9 años, ha hecho grandes avances que nos permiten soñar con la llegada del hombre al planeta rojo.

El vehículo Perseverance de la NASA nos ha mostrado imágenes de lo que por mucho tiempo fue solo conocimiento teórico. Las condiciones de la superficie del planeta son bastante inhóspitas, con alta radiación y temperaturas muy bajas.

Por eso, ahora está recopilando muestras de la superficie para continuar con la búsqueda de vida pasada. Fue en las muestras de arcilla del Cráter de Gale, en dónde se cree que se pudo albergar vida, pero los vestigios fueron eliminados.

Se cree que el Cráter de Gale era parte del sistema de lagos en la superficie que pudo haber sido el hogar de miles de bacterias. Los científicos teorizan que estas masas de agua se perdieron cuando el planeta pasó por su periodo de cambio climático.

Lentamente, los lagos se fueron secando, dejando evidencia en la tierra de salmueras o presencia de agua muy salada en las profundidades del suelo cubierto de arcilla enriquecida.

"Solíamos pensar que una vez que se formaban estas capas de arcilla con minerales en el fondo del lago en el cráter Gale, se mantenían de esa forma, preservando un momento en el tiempo formado hace billones de años", comentó el investigador principal y autor del descubrimiento, Tom Bristow.

Pero aparentemente habrían estado equivocados. Luego de comparar muestras tomadas del cráter, separadas solo por 400 metros entre sí, descubrieron grandes diferencias. Sorprendentemente, en una de las áreas faltaba la mitad de los minerales que se debían encontrar.

Check out this patch of rock I found: looks kind of like garden pavers, and is probably exposed bedrock. Material like this, from the early days of this ancient lakebed, can help capture what that lake was like. Spending a few days investigating…https://t.co/p9A2vJFjIV pic.twitter.com/0bc8lPiQLS