Covid de larga duración: conoce los síntomas de la condición que se puede prolongar por 16 meses

En marzo de 2020 la periodista escocesa de la BBC, Lucy Adams, se contagió con coronavirus. Tuvo todos los síntomas del virus, fatiga, problemas para respirar e incluso debió contactarse con el Servicio Nacional de Salud.

Pasado el tiempo, los síntomas comenzaron a mejorar, pero la fatiga y la falta de aliento la continuaban molestando. Los médicos le recomendaron que le diera tiempo a su cuerpo para recuperarse, y así lo hizo. Han pasado 16 meses desde entonces y la periodista sigue con síntomas.

“Covid prolongado” o “Covid de larga duración" es el nombre que se le ha dado al incontable número de pacientes que durante más de 12 meses han sufrido con los síntomas de la infección.

Lucy Adams comentó a BBC, que, a pesar de ser una mujer activa, que realiza mucho deporte, actualmente siente que su “cuerpo se parece más a alguien que tiene el doble de mi edad”.

“La mayoría de los días me despierto con dolor y me acuesto con dolor”, agregó la periodista.

“I’ve been ill for eight months now and I’m getting really fed up with it. It’s really taking its toll on my family...“ Brave and personal @BBCPanorama by @BBCLucyAdams, one of the 2 million Brits living with #LongCovid. https://t.co/ysnfeJ0buZ