El noble gesto de Inna Moll con Miss Cuba en pleno desfile de trajes típicos: "Es el corazón que tenemos los chilenos"

Inna Moll se ha lucido en decenas de actividades previo a la final de Miss Universo 2025, deslumbrando con sus atuendos y talento. En las últimas horas, la representante chilena sacó aplausos con un traje de baño morado en el desfile de bikinis y con un vestido rosado con grandes lazos en forma de rosas en la gala.

El atuendo que más dio que hablar, sin embargo, fue su vestido en el desfile de trajes típicos. Junto a un diseñador tailandés, la chilena creó un traje típico inspirado en el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado al extremo sur de Chile, en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El noble gesto de Inna Moll que sacó aplausos

Fue justamente un gesto suyo en la exhibición de trajes típicos el que se viralizó en redes sociales. Mientras las modelos se alineaban en el escenario, la chilena se percató de que Miss Cuba, Lina Luaces, había quedado relegada a la parte de atrás, siendo tapada por otras participantes, por lo que no podía mostrar completamente su vestido.

Ante esta situación, Inna Moll se hizo a un costado y la invitó a tomar su puesto, para que así quienes estaban presentes pudieran apreciar su traje típico. El gesto no pasó desapercibido y la propia cubana le agradeció en ese momento.

"Es el corazón que tenemos los chilenos", "soy cubano, y ya amaba a Inna, ahora la amo más" y "ando sensible o qué, me salieron lágrimas de emoción y orgullo", fueron parte de las reacciones.

