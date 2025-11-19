DJ Méndez fue atropellado junto a su perrita en Isla de Maipo: "Caí debajo de su auto"

19 nov. 2025 - 15:56 hrs.

La mañana de este miércoles, Leo "DJ" Méndez sufrió un serio accidente mientras circulaba en bicicleta por la comuna de Isla de Maipo, en la Región Metropolitana. El cantante viajaba acompañado de su mascota cuando ambos fueron impactados por un vehículo.

Tras el susto, compartió un video en sus historias de Instagram relatando lo ocurrido, mientras era trasladado por Carabineros a un centro asistencial. En el registro, Méndez explicó que el conductor del automóvil —quien no habría respetado una señal de "pare"— fue detenido por los funcionarios policiales.

DJ Méndez fue atropellado junto a su perrita en Isla de Maipo

"No quiero que se asusten, pero acabo de ser atropellado. La policía lleva al tipo ahí adelante. Venía con mi perrita, la Mara, en bicicleta, y este tipo se pasó el signo pare (…) Me impactó y siguió atropellándome sin parar, me caí debajo de su auto", detalló.

A raíz del golpe terminó con un hematoma en la cabeza, "un chichón gigante" y mareos. Si bien no son lesiones de gravedad, Méndez lamentó que todo esto ocurriera en estas fechas, cuando tiene programado importantes compromisos laborales.

DJ Méndez/Instagram

Luego, compartió otra historia en la que mostró su rostro para tranquilizar a sus seguidores y reveló otro preocupante antecedente sobre la persona que lo atropelló: "No tendría la licencia, tendría que usar lentes y no los tenía puestos".

Respecto a las consecuencias del accidente, Méndez agregó: "Mi perra tiene lesiones en su hocico porque fuimos arrastrados, obviamente que tengo pelo y no se nota en estos momentos, pero voy mareadísimo por el golpe, tengo rasmillones en el cuerpo, ahora estoy empezando a sentir dolor".

Ya en el hospital, informó que debieron realizarle un escáner para descartar una hemorragia interna y se mostró con una notoria inflamación en la zona de la mandíbula.

El artista porteño, quien recientemente retomó su carrera musical, lamentó que el accidente coincidiera justo con el día del lanzamiento de su nueva canción, "Dong dong" . Además, este jueves tenía previsto grabar de participación en un programa. "Tengo que analizar cómo va a estar mis dolores y mi cuerpo", afirmó.

