Este martes, Luis Jiménez no solo confirmó su quiebre amoroso con la influencer Disley Ramos, sino que también se refirió a la nueva relación de su exesposa, María José "Coté" López, quien actualmente pololea con Lucas Lama.

Cabe recordar que fue durante el evento de boxeo "Noche de Combos" cuando el "Mago" y Coté volvieron a coincidir públicamente. En esta ocasión, la empresaria asistió acompañada de un joven galán, con quien se besó frente a las cámaras, haciendo oficial su romance.

Luis Jiménez habla por primera vez sobre la nueva relación de su exesposa, Coté López

En su paso por el programa "Hay que Decirlo!", el exfutbolista fue consultado sobre el presente sentimental de la madre de sus hijos. En concreto, Gissella Gallardo, le preguntó: "Se sabe que hoy tienen una muy buena relación con la Coté, ¿Qué opinas de su nueva pareja?".

Al respecto, Luis evitó profundizar en sus sensaciones y respondió tajante: "¿Por qué tendría que opinar yo?", ante lo cual Gissella insistió: "Para saber si tienes una opinión: verla contenta, tranquila, volviéndose a enamorar, ¿te gusta?".

Finalmente, Jiménez reconoció que está feliz de que su expareja esté disfrutando. "Me gusta que esté bien, es la mamá de mis hijos, obvio que quiero que esté bien".

Recordemos que, tras darse a conocer la relación entre Coté y Lucas, volvió a circular una denuncia contra el influencer por tráfico de drogas, delito que él reconoció y del cual aseguró estar completamente arrepentido. Incluso, la rubia salió a defenderlo en sus redes sociales.

"No es un dealer ni un narco. Fue una estupidez gigante, pero hace muchos años. Antes de meter a alguien a mi casa créanme que averigüe de la A a la Z. Pienso que se han excedido inventándole de todo, sin ninguna prueba, ni demandas, ni nada", declaró la modelo en ese entonces.

